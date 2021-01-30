Сын блогерши Сосновской заряжал в ванной iPhone и погиб от удара током

Москва, 30 января. Популярная Instagram-блогерша Анастасия Сосновская рассказала о трагедии, которая произошла в семье. Ее сын погиб из-за падения смартфона в ванну.

Трагической новостью Сосновская поделилась со своими подписчиками в Instagram. Она рассказала, что 10 января ее 12-летний сын пошел принять ванну, взял с собой гаджет и поставил его на зарядку. В какой-то момент телефон упал ему на живот и ударил током. Мальчик успел лишь отбросить устройство, однако это не спасло ему жизнь.

Блогерша призвала фанатов не пользоваться смартфоном во время купания. Она также попросила распространить эту историю, чтобы взрослые могли уберечь своих детей от опасности.

Еще одна смерть ребенка произошла недавно в Петербурге. Полицейские начали проверку и выясняют все обстоятельства и детали происшествия.