Водителя маршрутки уволили после жалобы в Instagram мэра Южно-Сахалинска

Южно-Сахалинск, 30 января. Женщина пожаловалась на постоянные проблемы с автобусом по 22-му маршруту в Instagram мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. После чего водитель был снят с этого маршрута.

Как отметила пользовательница, общественный транспорт регулярно задерживался на 20-30 минут, в салоне было холодно и неприятно пахло. Были случаи, когда во время движения глох двигатель автобуса.

Частный перевозчик провел проверку и сообщил, что все проблемы возникали из-за некомпетентности водителя. Его сняли с маршрута, после чего жители заявили, что все проблемы были устранены.

Ранее стало известно, что кондуктора, вытолкнувшего пожилую пассажирку без маски из автобуса, привлекут к ответственности. Случай произошел в Красноярске.