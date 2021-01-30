Умерший профессор продолжает «вести» лекции в канадском вузе

Монреаль, 30 января. Студента монреальского университета Конкордия Аарона Ансуини повергла в шок новость о том, что он слушал лекции преподавателя, который умер два года назад.

Профессор Франсуа-Марк Ганьон преподавал историю искусств в вузе, но умер в 2019 году. Однако технически Ганьон продолжил работать в онлайне: его лекции, записанные при жизни, распространились в Сети.

Аарон Ансуини проходил обучение на дистанционной платформе вуза. Мысли преподавателя заинтересовали студента и он решил задать несколько вопросов Ганьону. Однако, когда молодой человек попытался найти контакты преподавателя, то узнал, что слушал голос «призрака».

Сын и жена покойного профессора прокомментировали произошедшую случайность. Они заявили, что их греет мысль о том, что Ганьон продолжает обучать студентов даже после смерти.

Дистанционный формат обучения был введен точечно в разных странах мира весной прошлого года. Причиной стала пандемия коронавируса. В России отменить онлайн-формат могут уже в феврале.