Замглавы МИД РФ назвал «скользким» санкционный путь Евросоюза

Москва, 30 января. Санкционная политика Евросоюза ведет его по «скользкому пути». Такое мнение высказал замглавы МИД России Александр Грушко.

Россия обеспокоена односторонними санкциями Евросоюза, которые мешают экономическому сотрудничеству. Законодательство ЕС подразумевает возможность принимать оперативные санкционные решения в сторону конкретных лиц, институтов и компаний. Грушко считает, что ЕС встал на «скользкий путь в никуда», накаляя и без того достаточную напряженность в отношениях с Россией.

Замглавы МИД РФ считает, что такая проблема относится не только к отношениям между Россией и ЕС. Она применима для всей мировой торговли в целом. Глушко заявил, что Москва не поддерживает односторонние решения, которые мешают развитию экономического сотрудничества.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель ранее признал, что отношения между Россией и ЕС являются сложными. В скором времени он посетит Москву с рабочим визитом, чтобы обсудить двусторонние отношения, пандемию COVID-19 и другие важные темы.