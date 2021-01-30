Пять человек погибли при крушении военного вертолета на Кубе

Гавана, 30 января. Военный вертолет разбился на востоке Кубы. В результате катастрофы смертельные травмы получили пять членов экипажа воздушного судна.

Вертолет направлялся из провинции Ольгин в сторону провинции Гуантанамо. Согласно одной из версий, во время полета судно врезалось в возвышенность. Крушение вертолета подтвердили в минобороны республики.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Расследованием причин и обстоятельств трагедии занимается комиссия министерства обороны.

В Красноярске вертолет Ми-8 ранее протаранил здание аэропорта. Сотрудники Западно-Сибирского следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по факту произошедшего.