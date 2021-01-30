Ежедневная потребность в двух литрах воды оказалась мифом

Москва, 30 января. Диетолог Алексей Ковальков развеял три главных мифа об употреблении воды человеком и рассказал, как же правильно ее пить.

Стремление к потреблению двух литров чистой воды в день является популярным заблуждением, заявил специалист. Организм сам регулирует потребность в жидкости, поэтому человек выпивает столько, сколько ему хочется, передает «Царьград».

Вода не утоляет голод, так как быстро проходит по пищеводу и кишечнику. Третий распространенный миф гласит, что воду нужно пить перед приемом пищи. На самом же деле, жидкость смывает необходимые для пищеварения ферменты. Ковальков посоветовал пить через пять минут после еды.

Специалисты ранее посоветовали пить воду с имбирем в качестве способа борьбы с похмельем. Такой напиток успокаивает расстройство желудка и облегчает состояние при рвоте.