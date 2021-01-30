Янукович не получал уведомлений о подозрении в госизмене от ГБР Украины

Киев, 30 января. Государственное бюро расследований Украины не уведомляло экс-президента страны Виктора Януковича о подозрениях в госизмене. Об этом заявило адвокатское объединение Aver lex.

Компания занимается защитой интересов Виктора Януковича. По данным адвокатов, средства массовой информации, которые растиражировали новость, вновь получили ложные сведения.

«Государственное бюро расследований в очередной раз распространило неправдивую информацию относительно сообщения Виктору Януковичу подозрения в государственной измене», — передает пресс-служба Aver lex.

Ранее следователи ГБР сообщили, что уведомили политика о «подозрении в предоставлении иностранным властям помощи в совершении провокационной деятельности с целью подрыва ситуации в стране». Причиной является подписание так называемых Харьковских соглашений в 2010 году.