Нетрезвая пенсионерка на скорости протаранила пешеходов на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 30 января. Два человека едва не стали жертвами ДТП в Камчатском крае. Пострадавших в различными по степени тяжести травмами госпитализировали.

Видеорегистратор проезжающего мимо автомобиля зафиксировал инцидент. На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть, как иномарка на большой скорости врезается в двух пешеходов, которые переходят дорогу в положенном месте.

За рулем машины оказалась 63-летняя пенсионерка. Предположительно, в момент аварии она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Виновница отказалась проходить медицинскую экспертизу. В ее отношении уже составлены протоколы по двум статьям КоАП РФ.

Ранее страшное ДТП под Самарой унесло жизни 12 человек. По факту трагедии Следственный комитет по региону возбудил уголовное дело. Сейчас ведется работа по установлению всех обстоятельств случившегося, передает RT.