Чехию «закрыли» от мира из-за ухудшения эпидемической ситуации с COVID

Прага, 30 января. Правительство Чехии ограничило въезд в страну иностранным гражданам из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Попасть на территорию можно только в крайнем случае.

На территорию Чехии могут попасть иностранцы, которые учатся, работают или проживают в республике. В качестве исключения можно навестить родственников, получить медицинскую помощь или поучаствовать в семейных торжествах и похоронах. Ограничения будут действовать с 30 января до 15 февраля.

Новые меры ввели по примеру других европейских стран, в которых эпидемическая ситуация тоже стала хуже. На наземных границах Чехии будут проводить выборочные проверки приезжих.

Власти Франции также ввели запрет на пересечение границы. Ограничения вступают в силу с полуночи воскресенья. Согласно новым правилам, граждане не могут покинуть пределы Евросоюза и приехать оттуда во Францию. Въехать в государство можно с отрицательным результатом теста на COVID-19, передает RT.