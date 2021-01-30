Федосеева-Шукшина бьет тревогу из-за алкоголизма Алибасова

Москва, 30 января. Из-за прогрессирующей алкогольной зависимости продюсер Бари Алибасов нуждается в присмотре, поскольку его легко можно обмануть. Об этом в эфире программы «Пусть говорят» заявила бывшая супруга артиста Лидия Федосеева-Шукшина.

Актриса после долгих судебных тяжб и вереницы скандалов вернула свою квартиру в Новой Москве. Вместе с адвокатом Юлией Вербицкой-Линник она появилась в эфире шоу.

Первым за кулисами Федосеева-Шукшина встретилась со своим коллегой Иваном Краско. Они мило побеседовали, обсудив последние новости.

«Все хорошо! — ответила с улыбкой актриса на вопрос «Как дела?». — Чрезвычайно довольна своей окончательной победой в суде. Надеюсь, что мой пример поможет многим бороться за свои права».

Она призналась, что прийти в эфир федерального канала решилась из-за того, что «лишена общения со своим мужем Бари Алибасовым», а его проблемы требуют решения.

«Ведь Баречку с учетом его состояния могут легко увезти, спрятать, поместить в любую психиатрическую или наркологическую клинику. Но мы постараемся этого не допустить», — заявила она.

Вербицкая-Линник добавила, что сейчас уже можно «смело говорить о сформированной у него за последний год алкогольной зависимости, которая требует наблюдения и, возможно, лечения».

В начале недели появились слухи, что сын продюсера Бари Алибасов — младший насильно запер отца в квартире. Однако в беседе с ФАН он сообщил, что приставил к отцу охрану из-за бывшего PR-директора Вадима Горжанкина, который пытается «втихаря сфотографировать» продюсера за деньги для других СМИ.

Позднее выяснилось, что основатель группы «На-На» оказался в отделении реанимации наркологической клиники. Тогда Алибасов-младший рассказал, что проблемы со здоровьем у отца начались после праздничного застолья с его экс-супругой. По его словам, пенсионеры начали «гулять» в Новый год и продолжали веселиться до самой госпитализации продюсера.