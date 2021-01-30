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Щипание может помочь избавиться от страха уколов

Щипание может помочь избавиться от страха уколов

Москва, 30 января. Страх перед иглами может помешать человеку пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Психолог Сергей Ланг дал советы по избавлению от трипанофобии.

Боязнь чаще всего закладывается в детстве из-за неправильного поведения родителей. Многие взрослые любят пугать детей страшными историями о походе к врачу или угрозами наказать прививкой, передает радио Sputnik. В итоге около десяти процентов людей сталкиваются с трипанофобией.

«Можно взять листок бумаги и написать все свои страхи: острая игла, вид крови, вам могут сделать больно, будут осложнения, занесут инфекцию и так далее. А рядом напишите обратные мысли: врач делает такие уколы каждый день, у него есть опыт, это займет несколько секунд и боль незначительная. Нужно читать это каждый день», — посоветовал Ланг.

Отвлечься от процесса в медицинском кабинете можно с помощью разговора с врачом на отвлеченные темы. Главный способ — ущипнуть себя, чтобы эта боль забрала на себя все внимание. В таком случае укол окажется вовсе не страшным, заверил психолог.

Ранее старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов Центра им. Гамалеи Дарья Егорова назвала количество привитых россиян от COVID-19. Их число достигло двух миллионов, без учета данных клинических испытаний.

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