Бузова спела песню Пугачевой, говоря о расставании с Манукяном

Москва, 30 января. Певица и экс-ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова прокомментировала расставание с блогером Давой Манукяном словами из песни Аллы Пугачевой про сильную женщину.

Празднование юбилея певицы окончилось грандиозным скандалом: она рассталась со своим возлюбленным. Правда, после этого она устроила еще одну вечеринку в честь себя, куда пригласила звезд шоу-бизнеса.

О том, как начался 2021 год Ольга рассказала Ивану Урганту, начав со свадьбы с Давой на Мальдивах. Смеясь, она в деталях описала, как они романтично отдохнули на островах, добавив, что расписал их дворецкий.

После этого Ургант напомнил гостям студии, что певица уже развелась.

«Оля, хватит смеяться. Я напомню — ты развелась», — одернул он хохочущую Бузову.

Она демонстративно сделала серьезное лицо, подчеркнув, что пока «не готова об этом говорить», но может спеть.

«Крикну, а в ответ тишина. Снова я останусь одна. Сильная женщина плачет у окна», — пропела она строки из композиции Аллы Пугачевой.

«Я понял, ты сильная женщина, ты легко это переживаешь. А ему Бог судья, да? Так же ты говоришь, когда пишешь проклятия?» — подметил Ургант.

Роман Бузовой и Давы длился больше года. Блогеры активно демонстрировали счастливые отношения и настоящую идиллию. Однако когда пара разошлась, Бузова обвинила экс-возлюбленного в насилии и издевательствах.

Ранее в пятницу певицу затроллила ее коллега по «Дому-2» Ксения Собчак. Пародируя Бузову, она сделала вид, что речь идет о ней и ее супруге Константине Богомолове. Собчак показала «скрин» переписки с ним, сделанный наподобие того, что выкладывала Бузова, обвиняя Даву в насилии над собой.