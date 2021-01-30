Зеленский считает вакцину от COVID-19 геополитическим вопросом

Киев, 30 января. Поставки вакцины от коронавируса являются вопросом геополитики. Такое заявление сделал украинский президент в беседе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Зеленский выразил благодарность Евросоюзу за инициативу по созданию механизма для передачи вакцины от COVID-19 странам-партнерам. Он уведомил главу Еврокомиссии о возможной нехватке вакцин, полученных в рамках фонда COVAX, передает RT.

«Поставка вакцины — это не только вопрос здоровья и жизни украинцев, но и вопрос политики и геополитики», — заявил лидер Украины.

Зеленский попросил поспособствовать Украине в переговорах с производителями препарата от коронавируса. По его словам, необходимо ускорить поставки.

Бывший депутат Верховный рады назвал опасные последствия отказа от «Спутника V» на Украине. В пятницу стало известно, что власти Киева одобрили законопроект, запрещающий регистрацию в стране российской вакцины.