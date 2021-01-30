Уставший певец Билан решил потратить на райский отдых больше 4 млн рублей

Москва, 30 января. Популярный певец Дима Билан решил с шиком отдохнуть на Мальдивах после новогодних праздников. Исполнитель трудился весь год и теперь может позволить себе расслабиться.

Уже в отпуске Дима Билан решил сменить имидж и избавился от красных волос. Теперь его голову украшает короткий «ежик». С отдыха на Мальдивах он регулярно записывал поклонникам видео и публиковал фотографии в Instagram. Он хотел разделить с ними радость долгожданного райского наслаждения.

«Спасибо этому прекрасному острову, в котором есть все, что нужно для необходимой перезагрузки от огромного новостного потока», — подписал он один из снимков в Instagram.

Некоторые издания решили посчитать, сколько Дима Билан потратил на свои каникулы. Билеты в бизнес-класс стоят от 400 до 900 тысяч рублей. Аренда виллы, которая находится на острове Амила Фуши, обходится в 100 тысяч рублей в сутки, то есть за 25 дней певец мог потратить почти 2,5 млн рублей на жилье. Несколько сотен тысяч рублей уйдут на экскурсии, рестораны и сувениры. В общей сложности, победитель Евровидения-2008 отдохнул примерно на 4 миллиона рублей.

Не только Дима Билан отдыхал на широкую ногу на Мальдивах. Известная певица Полина Гагарина тоже слетала на острова вместе с новым возлюбленным и детьми. Ее двухнедельный отдых обошелся почти в 6 миллионов рублей.