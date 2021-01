Пение российских хористов назвали «самым прекрасным оружием» России

Москва, 30 января. Иностранцы пришли в восторг от пения российских военных музыкальных хоров. Их голоса сравнили с «самым прекрасным и мощным оружием России».

Подборка лучших выступлений военных из России появилась на странице дзен-канала «Культурная кругосветка». В список вошли каверы известных мировых хитов. Возглавил рейтинг Хор русской армии, исполнивший композицию Maybe I, Maybe You легендарной рок-группы Scorpions. Одна из британских пользовательниц призналась, что хотела бы получить полноценный альбом с такими песнями, передает «Царьград».

«Их пение, их голос, их выступление и представление — все вместе способно расплавить чье-то сердце и чувства так же, как кубики льда тают под солнцем», — написали пользователи.

Ансамбль МВД России поразил слушателей кавером Happy американского музыканта Фаррелла Уильямса. Российские военные отличились не только восхитительными вокальными данными, но и чувством юмора. Многие обратили внимание на мужественность и красоту хористов.

Российская жизнь и творчество часто вызывает интерес у иностранных граждан. Туристы со всего мира ранее поделились своими впечатлениями от поездок на российском поезде.