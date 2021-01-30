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Андрей Разин не смог доказать суду, что поет не под фонограмму Шатунова

Андрей Разин не смог доказать суду, что поет не под фонограмму Шатунова

Москва, 30 января. Звезда 90-х Юрий Шатунов выиграл суд у продюсера Андрея Разина, который не смог доказать, что поет на концертах не под фонограмму голоса бывшего солиста «Ласкового мая».

Скандал, закончившийся судебными тяжбами, разгорелся в конце 2019 года после программы «Привет, Андрей». В судии перед Новым годом собрались Николай Басков, Филипп Киркоров, Лев Лещенко и Шатунов. Обсуждая споры между участниками «Ласкового мая», Шатунов посетовал, что Разин пытается запретить ему петь знаменитые «Белые розы», «Седую ночь» и другие хиты, а сам выступает с концертами под фонограмму Шатунова.

Андрей Разин не смог доказать суду, что поет не под фонограмму Шатунова

Тогда Разина крайне возмутил тот факт, что все коллеги по шоу-бизнесу поддержали Шатунова, а за него никто не вступился. После оскорблений в соцсетях он перешел в наступление и подал иск в Нагатинский суд Москвы о защите чести и достоинства. 

От Шатунова он требовал компенсации в 10 тыс. рублей и публичных извинений. От телевизионщиков — удаления из всех источников записи той программы.

Как сообщил «МК» адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, после года судебных заседаний, суд вынес решение в пользу ответчиков. Разин так и не смог доказать, что умеет петь вживую.

Итоги дела продюсер прокомментировал на своей странице в Instagram. По его мнению, судья «не смогла вынести объективное решение», поскольку ВГТРК не предоставили запись программы 2019 года, ссылаясь на то, что оригиналы хранятся на студии всего месяц.

Андрей Разин не смог доказать суду, что поет не под фонограмму Шатунова

«Однако на их канале в YouTube эта запись есть. Поэтому все, что пишет Шатунов — ложь. Я публикую письмо, которое представило российское телевидение, что они суду не могут предоставить эфир, в котором меня оскорбляли, поэтому судья не смогла вынести решение. На самом деле они боятся, что проиграют дело, поэтому уничтожают улики», — написал Разин.

Продюсер обещает обжаловать решение суда. 

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