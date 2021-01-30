Андрей Разин не смог доказать суду, что поет не под фонограмму Шатунова

Москва, 30 января. Звезда 90-х Юрий Шатунов выиграл суд у продюсера Андрея Разина, который не смог доказать, что поет на концертах не под фонограмму голоса бывшего солиста «Ласкового мая».

Скандал, закончившийся судебными тяжбами, разгорелся в конце 2019 года после программы «Привет, Андрей». В судии перед Новым годом собрались Николай Басков, Филипп Киркоров, Лев Лещенко и Шатунов. Обсуждая споры между участниками «Ласкового мая», Шатунов посетовал, что Разин пытается запретить ему петь знаменитые «Белые розы», «Седую ночь» и другие хиты, а сам выступает с концертами под фонограмму Шатунова.

Тогда Разина крайне возмутил тот факт, что все коллеги по шоу-бизнесу поддержали Шатунова, а за него никто не вступился. После оскорблений в соцсетях он перешел в наступление и подал иск в Нагатинский суд Москвы о защите чести и достоинства.

От Шатунова он требовал компенсации в 10 тыс. рублей и публичных извинений. От телевизионщиков — удаления из всех источников записи той программы.

Как сообщил «МК» адвокат Асель Мухтарова-Казарновская, после года судебных заседаний, суд вынес решение в пользу ответчиков. Разин так и не смог доказать, что умеет петь вживую.

Итоги дела продюсер прокомментировал на своей странице в Instagram. По его мнению, судья «не смогла вынести объективное решение», поскольку ВГТРК не предоставили запись программы 2019 года, ссылаясь на то, что оригиналы хранятся на студии всего месяц.

«Однако на их канале в YouTube эта запись есть. Поэтому все, что пишет Шатунов — ложь. Я публикую письмо, которое представило российское телевидение, что они суду не могут предоставить эфир, в котором меня оскорбляли, поэтому судья не смогла вынести решение. На самом деле они боятся, что проиграют дело, поэтому уничтожают улики», — написал Разин.

Продюсер обещает обжаловать решение суда.