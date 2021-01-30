Диетолог Бурляева разрешила «спор» между курицей и индейкой

Москва, 30 января. Более высокая стоимость мяса индейки оказалась никак не связана с его свойствами. Об этом заявила врач-терапевт, диетолог Екатерина Бурляева.

Куриная грудка, в сравнении с индюшачьей, имеет гораздо больше полезных аминокислот, которые должны в обязательном порядке поступать в организм человека с пищей, передает радио Sputnik. Кожа птицы намного жирнее ее мяса, поэтому ее лучше не употреблять людям с ожирением.

«Бытует мнение, что куры вырастают за два-три месяца, потому что якобы в них очень большое количество гормонов, а в индейке, мол, гормонов нет, потому что она растет по-другому. На самом деле в результате селекции за последние десятилетия выведены такие породы кур, которые набирают массу в два раза быстрее», — отметила Бурляева.

Именно от условий выращивания зависит качество мяса. Лучше всего курицу тушить, варить на пару или запекать, при таком способе приготовления она не потеряет свои полезные свойства.

Ранее ФАН сообщал о подорожании в России кур, замороженной рыбы, хлеба и других продуктов. Цены увеличились на 0,3-0,5%.