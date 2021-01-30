Изменение голоса может указывать на рак легких

Москва, 30 января. Охриплость голоса может стать одним из симптомов опасного рака легких. К такому выводу пришли специалисты из международного Фонда рака легких.

Такие изменения голоса вызваны растущей опухолью, которая оказывает давление на гортанный нерв. Последний располагается в грудной клетке человека. Со временем нерв ослабевает или перестает функционировать, а у голосовой связи наступает паралич.

Рак легких является одним из самых опасных онкологических заболеваний. Он быстро распространяется по организму и нуждается в оперативном лечении. При появлении первых признаков заболевания необходимо обратиться к врачу.

Для профилактики рака легких необходимо регулярно проходить обследование, следить за питанием и вести активный образ жизни. Частой причиной этого недуга являются вредные привычки, одна из которых — курение кальяна.