Пушков призвал Байдена к сдержанности после его разговора с Путиным

Москва, 30 января. Избранному президенту США Джозефу Байдену необходимо вести себя более сдержанно, в частности при развитии внешней политики. Такой совет демократу дал сенатор Алексей Пушков.

Член Совфеда РФ также прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об открытой позиции американского лидера в отношении Москвы. Он в своем Twitter отметил важность снижения напряженности между сторонами, особенно в нынешней ситуации на мировой арене, где ее уровень только нарастает.

«Когда напряженность не убывает, а даже нарастает, сдержанность не помешала бы президенту США в подходе к международным делам», — отметил Пушков в социальной сети.

Ранее Псаки рассказала о просьбе Байдена к российскому коллеге на десятый день президентства. По ее словам, глава Белого дома в беседе с Путиным призывал его освободить Алексея Навального. С требованием выпустить блогера из СИЗО, где он содержится за нарушение условий испытательного срока, уже не раз публично выступало руководство США, передает «Царьград».