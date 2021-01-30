Актриса Анна Хилькевич вновь спровоцировала слухи о третьей беременности

Москва, 30 января. Поклонники заподозрили в беременности артистку Анну Хилькевич после нескольких неоднозначных публикаций в Instagram.

Под новой фотографией звезды началось бурное обсуждение ее возможной беременности. Некоторые фолловеры углядели округлый животик на снимке, а кто-то сослался на неудачный крой розовой рубашки.

Однако причины подозревать третью беременность все же есть. Всего пару дней назад Хилькевич опубликовала фотографию дочерей Арианны и Марии и призналась, что они с мужем — бизнесменом Артуром Волковым раздумывают о третьей малышке.

«Я хочу третьего ребенка! К тому же вокруг нас в последнее время очень много подруг в положении. Боже, какие они милые! Да и наша младшая дочка уже спит всю ночь, так что вроде как уже можно», — заинтриговала актриса.

Она отметила, что хочет непременно девочку.

«Это идеально. Три сестры, три подружки, а фоточки какие будут!!! И обмен платьями, и переход одежды от старшей к младшей, а для пацана снова все покупать заново», — пояснила Хилькевич.

Однако звезда с сожалением отметила, что несмотря на «мыслишки в родительских головах», времени пока нет и размеры жилплощади не позволяют. При этом фанаты Анны продолжают высматривать округлый животик на фото- и видео-контенте, который актриса выкладывает не только в ленту Instagram, но и в Stories.

Ранее певица Юлия Савичева призналась, что несмотря на плотный график работы, хочет родить второго ребенка. При этом первая дочь живет в другой стране с родителями супруга Савичевой.