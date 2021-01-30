Минздрав ДНР анонсировал прибытие партии российского «Спутника V»

Донецк, 30 января. Поставка доз российской вакцины от коронавируса ожидается в Донецкой Народной Республике уже в эти выходные. Информацию об этом подтвердили в местном министерстве здравоохранения.

Глава ДНР Денис Пушилин еще в декабре заявил о начале переговоров с Москвой относительно приобретения препарата. За это время сторонам удалось прийти к соглашению в вопросе объемов поставляемой продукции. После получения доз «Спутника V» у республики появится возможность начать массовую вакцинацию населения.

«Прибытие российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ДНР ожидается в эти выходные», — сообщили Донецкому агенству новостей в пресс-службе санитарного ведомства.

Ранее Пушилин заверил, что предприятия в ДНР продолжают работу вопреки санкциям и усилиям Украины. На сегодня он выделил завод «Донфрост», специализирующийся на холодильном оборудовании. Также отдельного внимания заслужил «Авиатех», который недавно получил первую лицензию на поставку технической составляющей в авиасфере.