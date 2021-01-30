В ДТП с известным певцом погиб глава красноярского Союза десантников

Москва, 30 января. Известный певец Ярослав Сумишевский попал в ДТП, в результате которого скончался глава Союза десантников Красноярского края Александр Гуляков.

Как сообщает портал «Дни.ру», Сумишевский торопился на концерт, который должен был состоятся в 165 километрах от Красноярска — в селе Солгон Ужурского района. Гуляков являлся организатором мероприятия и, чтобы помочь артисту, сам сел за рубль.

Концерт, который начался до приезда Сумишевского, был прерван трагической новостью. Гуляков скончался в ДТП, а артиста госпитализировали в травматологию города Назарово. Вместе с ними в машине находилась еще одна пассажирка, но на данный момент о ее состоянии ничего не известно.

Информацию о гибели председателя Союза десантников Красноярского края подтвердил на своей странице в Facebook Юрий Швыткин, депутат краевого Законодательного собрания. Он подчеркнул, что с Голяковым у него были «очень теплые, дружеские отношения».

«Настоящий патриот края и страны. Не просто слова, это реально», — написал Швыткин.

По данным местного управления ГИБДД, автокатастрофа произошла в пятницу около 12 часов дня (16.00 по московскому) на 70-м километре трассы Ачинск — Ужур — Троицкое. В ведомстве не назвали имен пострадавших, сообщив лишь, что «погиб водитель Toyota Highlander».

По предварительным данным, иномарка выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с газовозом «Скания». После этого Toyota столкнулась с Suzuki Grand Vitara, которая двигалась позади в попутном направлении.