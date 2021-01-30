Российский истребитель сопроводил самолет BBC Норвегии над Баренцевым морем

Москва, 30 января. Истребитель МиГ-31 перехватил самолет-разведчик BBC Норвегии над акваторией Баренцева моря. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной России.

Самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы «Фалкон-20» ВВС Норвегии двигался к госгранице стран. Для его сопровождения в воздух поднялся истребитель-перехватчик МиГ-31.

«Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — проинформировал центр.

После того как норвежский самолет сменил маршрут от госграницы, МиГ-31 вернулся на аэродром. Полет был выполнен без нарушений международных правил использования воздушного пространства.

Ранее стало известно, что легендарный перехватчик МиГ-31 планируют модернизировать. Проект нового истребителя получил название МиГ-41, пишет «Царьград».