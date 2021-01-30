Ведьмы и кровавый борщ: сценаристы в Бразилии сняли хоррор с героями-украинцами

Бразилиа, 30 января. Бразильские киноделы выпустили в свет хоррор-сериал «Бездушные». Главной героиней картины стала старуха-ведьма, которая в качестве заклинания исполняет украинские народные песни.

История в фильме начинается в 1988 году с исчезновения ребенка в вымышленном городе Бригида. Населенный пункт, что интересно, основали украинские эмигранты. Именно с этого момента задается все настроение фильма.

В день похищения или таинственного исчезновения в городе отмечают языческий праздник Ивана Купалы с широким размахом. Обряды плодородия, яркие платки и юбки, высокие костры и украинские песни становятся украшением бразильского фильма. По сюжету, почти каждый год в этот день в Бригиде происходят таинственные и даже мистические события.

Главной героиней стала старуха, которая исполняет песни про Марусю и калину на украинском языке. Мелодичное пение нагоняет страх и ужас на окружающих, а внешность женщины отпугивает и вызывает мурашки, отметили бразильские пользователи Сети, успевшие ознакомиться с сериалом. Большую часть зрителей хоррор с мертвыми свиньями и борщом, который кровожадно, выливая на грудь, едят украинские дети, поразил. Они назвали его «странным» и «мрачным», но с «поразительными тенями» и «драматичными эпизодами».

А вот украинских киноманов не впечатлило изображение собственного народа на экране. Они заметили, что город, представленный в сериале, является вымышленным, а, значит, и украинцы, играющие только отрицательных персонажей, здесь ни при чем.

«Ясно, там сюжет глупый. Но причем тут украинцы?» — вопросил один из жителей Незалежной.

«Ну теперь признавайтесь, кто бразильскому сценаристу в борщ нагадил?» — посмеялся другой.

«Вы лучше патриотов уберите от экранов, а то сейчас треш будет в комментариях», — поддержал третий.

Некоторые пользователи отнеслись к трейлеру сериала с юмором. Они заметили, что борщ в фильме мало похож на настоящее украинское блюдо. Кто-то прозвал его кетчупом с джемом, другие же вызвались налить сценаристу «нормального украинского борща». Искушенных зрителей не устроила песня, которую исполняет героиня-старуха. По их словам, в украинском фольклоре есть и другие мрачные композиции.

«Должно быть страшно, но почему-то очень смешно. Хоть песню погрустнее какую-то взяли», — предложил пользователь.

«Правильно, пусть боятся нас, а то съедим их», — прокомментировал еще один зритель.

Не обошлось в комментариях и без обвинений в адрес России. Ряд пользователей предположили, что роль в создании бразильского фильма сыграли российские сценаристы и даже журналисты. Другие же вовсе заявили, что сериал был снят после употребления «крови русских младенцев».

Недавно стриминговая платформа Netflix представила фильм «Смертельная зона» о событиях на территории «бывшей Украины» в 2036 году. Согласно сюжету, Украина перестала существовать как государство, а на ее территории идет гражданская война.