Зеленский утвердил на должность главы Черкасской области шоумена Скичко

Черкассы, 30 января. Шоумен и депутат партии Украины «Слуга народа» Александр Скичко вступил на должность губернатора Черкасской области. Назначение утвердил президент страны Владимир Зеленский.

Глава государства возложил большие надежды на политика. По его словам, достичь успеха новоиспеченному главе региона удастся с помощью личных качеств, таких как настойчивость и упорство. Также существенную роль сыграет уровень его осведомленности в вопросах улучшения инфраструктуры.

«Строительство дорог, привлечение инвестиций и улучшение благосостояния людей — все то, в чем нуждаются жители», — отметил Зеленский.

Скичко в свое время получил образование в Киевском экономическом университете. После учебы он работал ведущим корпоративов и на телевидении. Около двух лет назад он подался в депутаты. Известно, что новый глава региона является родственником владельца «Днепровагонремстроя» и гостиниц Fairmont Grand Hotel Kyiv и InterContinental Kiev.

Зеленский утвердил обновленный список санкции против российских граждан, сообщал «Царьград». Под ограничения попали пять отечественных артистов, в частности Денис Клявер и Ольга Кормухина.