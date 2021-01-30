Бюджетный кроссовер Renault Kiger может появиться на российском рынке

Москва, 30 января. Французская компания Renault официально представила кроссовер Kiger, сделанный для индийского рынка. Ожидается, что новинка появится и в России.

Стоимость автомобиля в перерасчете с индийских рупий составляет около 550 тыс. рублей. Renault Kiger построен на архитектуре CMF-A+. Его особенностью является однолитровый двигатель мощностью 72 л.с. Модель продается в комплекте с турбированным агрегатом с отдачей 100 л.с.

Размеры новинки не внушительные — чуть менее четырех метров. В смешанном цикле машина расходует около 5,6 литра на каждую сотню пробега. Французская компания планирует запустить продажи автомобиля не только на индийском рынке, но и на других, в том числе в России.

В декабре эксперты составили рейтинг подходящих автомобилей для зимнего времени года в России. В тройку лидеров вошли Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и Renault Duster.