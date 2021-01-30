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Бюджетный кроссовер Renault Kiger может появиться на российском рынке

Бюджетный кроссовер Renault Kiger может появиться на российском рынке

Москва, 30 января. Французская компания Renault официально представила кроссовер Kiger, сделанный для индийского рынка. Ожидается, что новинка появится и в России.

Стоимость автомобиля в перерасчете с индийских рупий составляет около 550 тыс. рублей. Renault Kiger построен на архитектуре CMF-A+. Его особенностью является однолитровый двигатель мощностью 72 л.с. Модель продается в комплекте с турбированным агрегатом с отдачей 100 л.с.

Размеры новинки не внушительные — чуть менее четырех метров. В смешанном цикле машина расходует около 5,6 литра на каждую сотню пробега. Французская компания планирует запустить продажи автомобиля не только на индийском рынке, но и на других, в том числе в России.

В декабре эксперты составили рейтинг подходящих автомобилей для зимнего времени года в России. В тройку лидеров вошли Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и Renault Duster.

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