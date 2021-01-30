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Сергей Лазарев показал, что стало с Кудрявцевой после сильного перелома

Сергей Лазарев показал, что стало с Кудрявцевой после сильного перелома

Москва, 30 января. Телеведущая Лера Кудрявцева набирается сил после серьезного перелома, но пока ей все еще тяжело ходить. Даже по дому она передвигается с тростью.

Двадцатого января 49-летняя ведущая расстроила своих поклонников видеозаписью из больницы. Едва она оправилась от COVID-19, случилась новая неприятность: теледива упала, в результате чего у нее диагностировали перелом крестца

Пока ведущая шоу «Секрет на миллион» восстанавливается дома. Навестить свою бывшую возлюбленную пришел певец Сергей Лазарев. В сторис Instagram он показал поклонникам, как идет в гости к Лере. 

Хозяйка долго открывала дверь на стук гостя. Судя по опубликованным кадрам, теперь Кудрявцевой приходится передвигаться по дому с тростью, чтобы не нагружать травмированную спину. 

Сергей Лазарев показал, что стало с Кудрявцевой после сильного перелома

Несмотря на то, что звезде явно тяжело ходить, выглядела она отменно: прическа, как всегда, идеально уложена, и образ дополняет макияж в стиле «смоки айс». 

Лазарев не стал транслировать в соцсеть подробности посиделок у своей давней подруги, показав лишь, как они пьют чай с шоколадными конфетами.

Сергей Лазарев показал, что стало с Кудрявцевой после сильного перелома

Но Кудрявцева уже на своей странице продемонстрировала, как у нее хозяйничает певец. Помогая хромающей хозяйке дома, он принес вазу и поставил в нее огромный букет белых роз, который он ей подарил.

Сергей Лазарев показал, что стало с Кудрявцевой после сильного перелома

Ранее телеведущая рассказала, что ее жизнь изменилась после падения. От госпитализации звезда отказалась, предпочитая восстанавливаться дома. За Кудрявцевой ухаживает муж Игорь Макаров. С дочкой ей помогает нянчиться сестра. Девочка была рядом, когда мать упала. Сильный грохот напугал двухлетнюю Машу.

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