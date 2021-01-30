Сергей Лазарев показал, что стало с Кудрявцевой после сильного перелома

Москва, 30 января. Телеведущая Лера Кудрявцева набирается сил после серьезного перелома, но пока ей все еще тяжело ходить. Даже по дому она передвигается с тростью.

Двадцатого января 49-летняя ведущая расстроила своих поклонников видеозаписью из больницы. Едва она оправилась от COVID-19, случилась новая неприятность: теледива упала, в результате чего у нее диагностировали перелом крестца.

Пока ведущая шоу «Секрет на миллион» восстанавливается дома. Навестить свою бывшую возлюбленную пришел певец Сергей Лазарев. В сторис Instagram он показал поклонникам, как идет в гости к Лере.

Хозяйка долго открывала дверь на стук гостя. Судя по опубликованным кадрам, теперь Кудрявцевой приходится передвигаться по дому с тростью, чтобы не нагружать травмированную спину.

Несмотря на то, что звезде явно тяжело ходить, выглядела она отменно: прическа, как всегда, идеально уложена, и образ дополняет макияж в стиле «смоки айс».

Лазарев не стал транслировать в соцсеть подробности посиделок у своей давней подруги, показав лишь, как они пьют чай с шоколадными конфетами.

Но Кудрявцева уже на своей странице продемонстрировала, как у нее хозяйничает певец. Помогая хромающей хозяйке дома, он принес вазу и поставил в нее огромный букет белых роз, который он ей подарил.

Ранее телеведущая рассказала, что ее жизнь изменилась после падения. От госпитализации звезда отказалась, предпочитая восстанавливаться дома. За Кудрявцевой ухаживает муж Игорь Макаров. С дочкой ей помогает нянчиться сестра. Девочка была рядом, когда мать упала. Сильный грохот напугал двухлетнюю Машу.