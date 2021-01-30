Бывший муж Началовой готовится к суду с Долиной

Москва, 30 января. Музыкант Дмитрий Ланской не намерен терпеть оскорбления со стороны Ларисы Долиной и Ксении Собчак. Конфликт начался после выхода шоу «Док-Ток», где обсуждали жизнь Юлии Началовой.

Одной из гостей программы стала певица Лариса Долина. Во время эфира она назвала экс-супруга Юлии Началовой Дмитрия Ланского ничтожеством. Эти слова сильно задели музыканта, из-за чего он планирует подать в суд на артистку. Об этом рассказала бывший продюсер группы «Иванушки» Олеся Сазыкина.

Однако и сама Сазыкина уже не первый год судится с Ланским. Она обвинила музыканта в постоянных изменах певице Юлии Началовой. Сам Ланской отрицал свои «похождения налево». В итоге суд встал на сторону Сазыкиной.

«Пусть теперь подает в суд на Ларису Долину, потому что в программе она назвала его ничтожеством прямо в эфире. А еще — на Иру Салтыкову, Ксению Собчак, которые тоже говорили о нем не очень хорошие слова», — заявила она в беседе с журналистами.

Певица Лариса Долина считает, что здоровье Юлии Началовой стало стремительно ухудшаться после брака с Дмитрием Ланским. Из-за него певица морила себя голодом, а однажды застала супруга с другой женщиной. После такого предательства Началова сразу повзрослела на несколько десятков лет, вспоминает Долина.

Первый канал ранее показал фильм «Подлинная история Юлии Началовой», вышедший к 40-летию певицы. Бывший пиар-директор артистки Анна Исаева показала архивные кадры с похорон артистки, которые не попали в художественный фильм о ней.