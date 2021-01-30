Некоторые продукты питания подорожают в 2021 году

Москва, 30 января. Увеличение цен на продовольственные товары связано с затратами сельхозпроизводителей. Об этом заявил глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Вырастет стоимость зерна, которым кормят птиц, свиней и коров. Эта тенденция связана с изменением цен в мире и увеличением затрат структур АПК, пояснил аналитик. Дороже станут не только хлеб, мука и крупа, но и мясо, молоко, яйца, после этого подскочат цены на бакалею, кондитерские изделия и консервы.

«Какие товары находятся под инфляционным прицелом, производители и ритейл уже объявили — кофе, чай, мясо, рыба, кондитерские и хлебобулочные изделия, яйца, крупы», — отметил аналитик Александр Розман.

Ранее ФАН сообщал об увеличении цен на куриные яйца категории С2. Стоимость выросла на 19% из-за распространения птичьего гриппа.