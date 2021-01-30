Асмус в нижнем белье показала упругую грудь

Москва, 30 января. Актриса Кристина Асмус вновь взбудоражила поклонников, появившись в нижнем белье.

Асмус, работая в театре и кино, не стесняется откровенных сцен и фотосессий. Ведь именно подобная сцена из фильма «Текст» сделала звезду сериала «Интерны» мега-популярной. Актриса, сначала осуждавшая хейтеров, теперь старается периодически публиковать пикантные фото и видео на своей странице в Instagram.

Днем ранее она вместе с коллегами-актрисами устроила горячие танцы под «ВИА Гру» в роскошном сценическом красном платье. Также актриса опубликовала провокационный снимок в личном микроблоге Instagram, на котором запечатлена в постели, в черном ажурном белье.

На этот раз звезда предстала перед камерой в нижнем белье. Асмус сама засняла на телефон, как готовится к спектаклю. Она появилась в черном бюстгальтере, подчеркнувшем ее грудь. Актриса покрутилась перед камерой, демонстрируя плоский живот.

Не исключено, что видео с оголенным животом стало ответом на слухи о беременности актрисы. На прошлой неделе она появилась на красной дорожке премии «Золотой орел» в черно-белом платье в пол с обнаженными плечами. Но платье привлекло внимание СМИ не своей элегантностью: публику зацепил «округлившийся животик» звезды. Присутствующие начали шептаться об интересном положении знаменитости.

Сама артистка никак не комментировала предположения.