Сосудистые звездочки на теле могут указывать на проблемы с печенью

Москва, 30 января. Появление сосудистых звездочек на теле является одним из симптомов жирового гепатоза. Последний характеризуется скоплением жира внутри органа.

Чаще всего жировой гепатоз поражает людей с лишним весом или ожирением. Заболевание развивается в несколько стадий, а последняя из них может привести к летальному повреждению печени.

Распознать жировой гепатоз чаще получается на последних стадиях болезни. Одним из первых признаков недуга являются сосудистые звездочки — локальные расширения капилляров на поверхности кожи. Сеточки из капилляров обычно наблюдаются на спине, груди, лице и плечах.

В число симптомов заболевания входит пожелтение кожи и воспаление лимфатических узлов на шее. В качестве профилактики заболевания необходимо следить за своим весом, придерживаться здорового питания и активного образа жизни.

Врачи ранее рассказали об опасности изменения цвета ладоней. Покрасневшие руки могут сигнализировать о развитии неалкогольного стеатогепатита.