Москва, 30 января. Московскую модель Марину Рудницкую признали виновной в покушении на мошенничество: девушка обвиняла известного художника Никаса Сафронова в изнасиловании.

Как сообщает ТАСС, на скамье подсудимых Рудницкая оказалась вместе с подругой Татьяной Морозовой. Они признаны виновными по статье «Покушение на мошенничество». Модель освободили в зале суда, поскольку назначенный срок 1 год и 7 месяцев она уже «отбыла» пока находилась под арестом. Морозовой судья назначила условный срок — полтора года.

Рудницкая не собиралась обращаться в полицию, а шантажировала художника тем, что расскажет об «изнасиловании» на федеральных каналах. За свое молчание она через свою подругу, которая выступила в качестве посредника, требовала 500 тыс. рублей. Насладиться «добычей» не удалось — девушек задержали полицейские при передаче денег.

Ранее в интервью ФАН Никас Сафронов признался, что во время действия ограничений на фоне пандемии коронавируса страдает не от отсутствия творческих проектов, а от недостатка общения. Редкие встречи с друзьями и необходимость соблюдать социальную дистанцию для него стали самыми неприятными последствиями ограничений.

Он также рассказал, что в свой день рождения оказался участником серьезного ДТП. Таксист уснул за рулем и протаранил несколько машин, стоявших на светофоре, среди которых оказался и Porsche Сафронова. К счастью, художник «отделался» ушибами и сломанным зубом.