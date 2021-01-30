HBO покажет фильм о первых днях пандемии COVID-19 в Китае

Вашингтон, 30 января. Документальный фильм «На одном дыхании» выйдет на телеканале HBO в 2021 году. Картина расскажет о начале пандемии коронавируса.

Премьера киноленты состоялась на фестивале независимого кино «Сандэнс», который проходит в этом году в онлайн-формате. Режиссером фильма является Ван Наньфу. В 2019 году ее проект «Нация одного ребенка» завоевал гран-при «Сандэнса».

Сюжет картины расскажет о первых днях пандемии и том, как китайские власти скрывали информацию о распространении вируса. Кроме того, в киноленте покажут, почему Соединенные Штаты Америки не смогли контролировать распространение COVID-19 на территории страны. Релиз проекта состоится на стриминговом сервисе HBO Max в 2021 году.

Пандемия коронавируса вмешалась в планы режиссеров, поэтому многие проекты приходится переносить. Так, премьера новой части франшизы об агенте 007 Джеймсе Бонде состоится не 1 апреля 2021 года, а 8 октября.