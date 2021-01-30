Жириновский пожаловался на отсутствие дискотек для одиноких людей в Москве

Москва, 30 января. Лидер ЛДПР заявил об отсутствии в Москве мест, где одинокие люди могли бы познакомиться и потанцевать. По словам политика, столица полна одиноких молодых жителей.

Жириновский уверен, что москвичи нуждаются в новых знакомствах. Сейчас в столице нет ни одного места, где вечером можно было просто пойти и потанцевать, заявил он в эфире радиостанции «КП».

«Я попрошу вас — отведите меня на танцы в Москве, покажите, где сегодня в Москве танцы... Нет ни одной точки в Москве, где сегодня в семь вечера можно пойти потанцевать», — возмутился политик.

Власти Москвы 27 января ослабили ограничения на работу ресторанов и баров в ночное время. Теперь столичным заведениям общественного питания и досуга можно принимать посетителей с 23:00 до 6:00 по местному времени.