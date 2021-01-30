Житель Балашихи в ходе конфликта поджег облитую горючей жидкостью жену

Балашиха, 30 января. Число пострадавших в результате инцидента с хлопком бензино-воздушной смеси в Подмосковье выросло до двух человек, сообщает источник ФАН в региональном МВД РФ.

Согласно предварительной версии, между женой мужем произошел конфликт, на почве которого 44-летний мужчина решился на отчаянный шаг. Он облил супругу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Женщина с различными по степени тяжести ожогами срочно госпитализирована. Возгорания квартиры удалось избежать.

Виновник происшествия также оказался в числе пострадавших. В настоящее время решается вопрос о его транспортировке в больницу.

Ранее региональное МЧС сообщило о хлопке бензино-воздушной смеси на 17-м этаже в многоквартирном доме в городском округе Балашиха. Сведений о жертвах не поступало. Остальные обстоятельства случившегося выясняются.