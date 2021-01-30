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Житель Китая рассказал об удивительных повседневных привычках россиян

Житель Китая рассказал об удивительных повседневных привычках россиян

Пекин, 30 января. Многих иностранцев удивляют привычки россиян. Что больше всего может вызвать недоумение, рассказал пользователь китайского портала Sohu.

Первое, что впечатлило китайца, — хранение старых вещей в шкафах. Он объяснил это привычкой, идущей еще с советских времен. Тогда многие предметы были в дефиците и их оставляли для детей и внуков.

Удивило иностранца и ношение валенок зимой. Кроме того, многие, приходя в гости, приносят с собой сменную обувь. Рацион питания тоже показался впечатляющим: россиянки готовы половину выходного дня потратить на готовку супа, а к каждому блюду обязательно положат хлеб. А вместо того, чтобы купить в магазине ягоды и грибы, жители РФ с удовольствием отправятся за ними в лес.

Журналисты из других стран нередко посвящают России свои материалы. Так, финский корреспондент Тони Ропонен в своем материале для газеты Iltalehti поразился успеху лыжника Александра Большунова. Он назвал его невероятным русским атлетом.

Житель Китая рассказал об удивительных повседневных привычках россиян

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