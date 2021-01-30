Киркоров прервал молчание, трогательно обратившись к умершему другу

Москва, 30 января. Филипп Киркоров нарушил молчание после смерти звездного стилиста Александра Шевчука. Артист опубликовал трогательный пост в соцсети, попрощавшись с другом.

Арт-директор компании LAIMALUX, один из самых востребованных российских стилистов скончался несколько дней назад. Он работал над сценическими образами многих российских и зарубежных звезд: Людмилы Гурченко, Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле, Анны Нетребко, Земфиры, Филиппа Киркорова, Дмитрия Колдуна, Пола Янга, Жан-Клода Ван Дамма и других.

Российские звезды в соцсетях оставляли слова скорби, выражая соболезнования родным и близким Шевчука. Однако его друг Киркоров только сейчас решился прервать молчание. Певец опубликовал в личном микроблоге совместный снимок с приятелем, сопроводив его известной композицией «Прохожий».

«Прощай, Саша! Спасибо за твое творчество! Ты всегда создавал для нас красоту! Ты Мастер, который помогал нам украшать мир удивительными образами... Мы с тобой всегда удивляли всех. Теперь ты удивляй всех на небесах. Светлая память», — написал он в Instagram.

Как сообщал ФАН, стилиста похоронили 29 января. Церемонию прощания посетили Прохор Шаляпин, Александр Буйнов, Анастасия Стоцкая и многие другие звезды отечественного шоу-бизнеса.

Стилист лежал в матовом двухдверном гробу с шелковой обивкой внутри. Во время церемонии на крышке гроба находилась бейсболка — излюбленный аксессуар звезды. Его похоронили в элегантном черном костюме и белой рубашке.