Глава ДНР Пушилин рассказал о работе предприятий в республике

Донецк, 30 января. Предприятия в Донецкой Народной Республике (ДНР) продолжают работу, несмотря на санкции и препятствия со стороны Украины. Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин.

Успешную работу демонстрирует предприятие «Донфрост», занимающееся производством холодильного оборудования. Его масштабы стремительно растут даже в условиях пандемии коронавируса.

Положительные результаты отмечаются на макеевском заводе «Лазер» и Ясиноватском машиностроительном заводе. Предприятие «Авиатех» недавно получило свою первую лицензию на поставку оборудования в сфере авиационной составляющей, пояснил Пушилин в интервью изданию «Ридус».

Всего на территории ДНР расположено свыше 500 промышленных предприятий. Основными направлениями для республики остаются металлургия, машиностроение и угольная отрасль. Многие заводы нуждаются в инвестициях и модернизации, над чем активно работают власти ДНР.

Уже сейчас позитивную динамику можно заметить на Юзовском металлургическом заводе. В дальнейшем будут вестись работы над модернизацией Донецкого металлургического завода, отметил Пушилин.

Развитию предприятий во многом мешают искусственные препятствия со стороны Украины. СБУ регулярно звонит донецким партнерам из России и запугивает их санкциями.

Пушилин ранее анонсировал проведение ряда реформ в 2021 году. Власти ДНР планируют восстановить экономику после пандемии коронавируса, увеличить выплаты некоторым категориям граждан и усилить материальную поддержку оказавшихся в трудной ситуации детей.