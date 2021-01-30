МВД назвало возможную причину ДТП с 12 погибшими в Самарской области

Самара, 30 января. Смертельное ДТП под Самарой могло быть спровоцировано ошибкой водителя грузовика, который допустил занос прицепа с последующим выездом на встречную полосу. Об этом сообщили в МВД.

Предварительно установлено, что занос полуприцепа грузовика DAF и его выезд на встречную полосу стал причиной столкновения с микроавтобусом марки Citroen. Последний ехал из Сызрани в сторону Ульяновской области, говорится на сайте ведомства.

Авария с участием микроавтобуса и грузовика произошла накануне на 873-м километре трассы М-5 «Урал». В результате аварии погибли 12 человек, и 13 человек пострадали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».