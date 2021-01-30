Дробыш с травмированной шеей показал Николая Носкова после инсульта

Москва, 30 января. Продюсер Виктор Дробыш и певец Николай Носков предстали пред поклонниками с тростями.

Носков в 2017 году перенес инсульт. Несмотря на то, что артист давно чувствует себя гораздо лучше, на публике он появляется редко и передвигается, опираясь на трость.

Свежей фотографией музыканта поделился с поклонниками его продюсер Виктор Дробыш на своей странице в Instagram. На снимке они оба оказались не в лучшем виде. У Дробыша на шее специальная повязка, которую носят при травмах. Он, как и певец, стоит с тростью.

«Двое из ларца. Смешно, конечно, со стороны. Певец и продюсер», — подписал он фото.

Дробыш днем ранее опубликовал в соцсети видео, как он покидает больницу, хромая и опираясь на трость. Он не стал уточнять, что стало причиной полученных им травм, написав лишь, что «трус не играет в хоккей». Продюсер призвал своих фанатов беречь себя и отдать предпочтение шахматам.

Подписчики оставили сотни комментариев с пожеланиями здоровья и скорейшего выздоровления.

«Всякое бывает, поправляйтесь и не болейте!» — пишет пользователь под ником liudmilaburdai.

«Крутой тандем», — оценила olesya_mama_knit.

«Николай прекрасно выглядит! Какие же вы все-таки классные», — добавила pavlova8023.

Носкову 12 января исполнилось 65 лет. Его супруга Марина сообщила тогда ФАН, что большую вечеринку в честь юбилея пришлось отменить, поскольку у одного из участников коллектива музыканта был диагностирован коронавирус.