Пушков отреагировал на вызов представителей соцсетей в Роскомнадзор

Москва, 30 января. Представителей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» вызвали в Роскомнадзор для беседы по поводу призывов к участию в незаконных митингах. Эту меру оценил сенатор РФ Алексей Пушков.

Роскомнадзор уведомил руководства указанных платформ о необходимости прибыть в ведомство для разъяснения ответственности за неудаление призывов к участию в несогласованных акциях, передает RT.

«Социальные сети в России должны действовать в соответствии с российскими законами и выполнять предписания российского регулятора», — заявил Пушков.

Согласно статье 13.41 Кодекса об административных правонарушениях России, администрациям социальных сетей грозит штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма денежного взыскания может быть увеличена до одной десятой совокупного размера годовой прибыли юридического лица.

Генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич ранее обвинил соцсети в двойных стандартах. Он выступил против агитации несовершеннолетних в Сети.