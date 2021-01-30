Число жертв ДТП с микроавтобусом под Самарой увеличилось до 12

Самара, 30 января. Следственный комитет сообщил об увеличении числа погибших в столкновении микроавтобуса и фуры под Самарой. Согласно данным ведомства, погибли 12 человек и столько же пострадали.

Однако власти региона говорят об 11 погибших и 15 пострадавших. По информации самарского минздрава, в больницы доставлены 13 человек, состояние восьми из которых оценивается как тяжелое.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин распорядился направить уголовное дело по факту ДТП в центральный аппарат, пишет «Взгляд». Выяснение обстоятельств и причин произошедшего продолжается.

Накануне вечером на 873-м км трассы М-5 «Урал» столкнулись пассажирский микроавтобус, легковушка и грузовик. Сигнал о происшествии поступил в экстренные службы в 19:20 по местному времени (18:20 по Москве). СК возбудил уголовное дело по факту нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств, приведших к смерти двух и более лиц.