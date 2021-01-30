Уволенная за защиту русского языка профессор рассказала, как процветает неонацизм на Украине

Киев, 30 января. На Украине процветает уличный и бытовой неонацизм, а радикалы способны осуществлять давление на чиновников, заявила бывший профессор киевского Национального педагогического университета Евгения Бильченко.

Бильченко ранее уволили из вуза, поскольку она позволила себе критиковать вступивший в силу закон о тотальной украинизации. Комментируя произошедшее в эфире телеканала «Магнолия-ТВ», она подчеркнула, что в данном случае говорить фразу «университет осудил» некорректно. Поскольку критике она подверглась со стороны «праворадикальных кругов, которые на данный момент оказывают давление на ректора».

«У современных европейских философов есть пример Молдовы, Украины, Чили и Аргентины, как стран, в которых процветает неонацизм. И я думаю, что наши европейские коллеги правы, у нас процветает уличный неонацизм, и боюсь, что политический и бытовой неонацизм», — подчеркнула Бильченко.

С ней не согласился бывший депутат Рады, член запрещенной в РФ неонацистской ВО «Свобода» Игорь Мирошниченко. По его мнению, именно такие люди как Бильченко якобы несут угрозу нацбезопасности Украины.

«Ее лекции проходят, в том числе и на русском языке, на ее лекциях присутствуют вещи, которые она себе позволяет высказывать, что не просто противоречит государственной политике образования, а вообще угрожает национальной безопасности», — заявил он, добавив, что профессором должны заниматься сотрудники СБУ.

С 16 января на Украине начал действовать очередной запрет на использование русского языка. Работники сферы обслуживания, включая интернет-магазины, обязаны общаться с клиентами и посетителями только на украинском. Бильченко на своей странице в Facebook раскритиковала этот закон, подчеркнув, что данное нововведение дискриминирует русский язык.

В комментариях позицию профессора отнесли к гимнам «антиукраинской пропаганды», а сама преподаватель автоматически стала «агентом Кремля». Позднее ее уволили из университета. Не спасло даже то, что ранее она выступала за Евромайдан и являлась волонтером запрещенной в РФ организации «Правый сектор»1.

Отметим, что Бильченко — не единственная на Украине, кто критиковал вступивший в силу закон. Киевский журналист Дмитрий Гордон, известный своими антироссийскими настроениями, выразил мнение, что насильственная украинизация приведет к тому, что от нынешней территории страны останутся лишь лоскуты.

1 Организация запрещена на территории РФ.