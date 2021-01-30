Все мы любим путешествовать. Новые места, новые впечатления, вкусы, виды и знакомства. Причем добраться до другой страны или города в наши дни довольно просто благодаря развитому транспортному сообщению. Нам предлагают и поезда, и паромы, и скоростные автобаны, и, конечно, самолеты. Вот только перелет для некоторых становится настоящим испытанием из-за аэрофобии. Так что же это такое и как можно побороть страх перелетов? С этими вопросами мы обратились к клиническому психологу Николаю Чадаеву.

Что такое аэрофобия: симптомы и проявления

Аэрофобию по-другому называют бесконтрольным страхом полетов на самолете. Почему бесконтрольным? Да потому что зачастую в эти моменты люди просто не могут контролировать свои эмоции, и паника их поглощает целиком. Можно смело сказать, что такое расстройство получило довольно широкое распространение в наши дни. И это не странно, ведь самолеты — одни из самых быстрых и удобных транспортных средств.

Как пояснил специалист, аэрофобия — это совокупность страхов. Это может быть боязнь высоты или замкнутого пространства, которые вместе оказывают сильно давление на психику.

«Причиной аэрофобии может быть какой-то стресс или негативный опыт, когда человек пережил сильную турбулентность, находясь в самолете. Другая из причин — когда человек мог увидеть страшные кадры авиакатастроф по телевидению или в художественных фильмах, или же услышать рассказы своих знакомых о пережитой или увиденной ими катастрофе. Из-за этого и начинается развитие аэрофобии».

Стоит отметить, что аэрофобия часто сопровождается страхом смерти. Для человеческого организма это совершенно естественный процесс, поскольку страх — это неотъемлемая часть инстинкта самосохранения. Однако в этом случае такие опасения являются надуманными и совершенно необоснованными. При этом людям с боязнью полетов так и или иначе приходится летать. Психолог рассказал нам, как пациенты описывают свое состояние в эти моменты:

учащается сердцебиение;

может подняться давление;

наблюдается сильное головокружение;

появляются панические атаки;

все тело сильно напрягается;

усиливается потоотделение.

Бывает и такое, что люди настолько напряжены, что со всей силы держатся за подлокотники своего сидения, боясь ужасных событий, которые вот-вот произойдут.

Как побороть аэрофобию самостоятельно

Как мы говорили ранее, аэрофобия — это не просто страх, это самая настоящая психическая проблема, от которой нужно избавляться с помощью специалиста. Однако свое состояние можно облегчить. Психолог рассказал нам о действенных способах.

В первую очередь нужно ответственно отнестись к выбору места. Лучше не покупать билеты на сидения, которые находятся около иллюминаторов, чтобы человек не видел землю с огромной высоты и чувствовал себя спокойно.

Также перед полетом можно принять успокоительное, которое облегчит состояние человека в самолете. Как отметил эксперт, зачастую мужчины успокаиваются при помощи алкогольных напитков. Он не стал отрицать эффективность этого способа, но все же назвал его крайней мерой. Ведь алкоголь в больших количествах чрезвычайно вреден для здоровья. Кроме того, нет гарантий того, что после приема спиртного страх не усилится.

Еще один верный и эффективный вариант избавления от страхов во время полетов — взять с собой спутника. Это может быть близкий друг или родной человек, который в случае возникновения страха окажет первую помощь, успокоит и отвлечет человека с аэрофобией.

По словам психолога, пациентам с аэрофобией также помогает просмотр интересных фильмов. Они занимают сознание человека, отвлекая его от мнимых страхов. Благодаря такой хитрости панические атаки и другие неприятные проявления аэрофобии и вовсе могут не наступить.

Мы также поинтересовались, возможно ли вылечить этот неприятный недуг, который так мешает людям пользоваться самолетами.

«Аэрофобию вылечить можно, но для этого нужно обратиться к специалисту. Кому-то помогает психотерапевт, кому-то прописывают препараты, в другие спасаются гипнозом. Сейчас есть масса разных способов, которые могут помочь пациентам».

В этом случае можно сделать вывод, что нельзя пускать все на самотек. Если страх не получается побороть, то лучше не стесняться и обратиться за помощью к профессионалу.