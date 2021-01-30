Лукашенко предостерег молодежь от учебы в западных вузах

Минск, 30 января. Университеты на Западе готовят агентов влияния на общество. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи со студентами.

Участники встречи задали главе государства вопрос, куда будет поступать его младший сын Николай. Лукашенко открыто заявил, что не разрешит наследнику учиться на Западе, а также не станет ему советовать подавать документы в Белгосуниверситет, передает «Взгляд».

«Не хочу, чтобы мой ребенок и вы, мои дети, учились на Западе: это — для западной экономики, понимаете? А гуманитарные (специальности в западных вузах. — прим. ФАН) — это промывка мозгов, со временем возвращаются и становятся протестунами (оппозиционерами. — прим. ФАН). Так будет всегда: они (западные вузы. — прим. ФАН) готовят агентов влияния в нашем обществе», — заявил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии распорядился разработать пакет ответных санкционных мер против Запада. Лукашенко назвал ограничения против предприятий «бандитскими».