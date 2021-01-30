Вячеслав Малафеев отправил наркозависимую дочь на реабилитацию

Санкт-Петербург, 29 января. Экс-вратарь петербургского «Зенита» и сборной РФ Вячеслав Малафеев признался, что до сих пор не решил проблемы со своей старшей дочерью. Девушку отправили в реабилитационный центр после очередного срыва.

В июле прошлого года стало известно, что несовершеннолетнюю дочь Малафеева задержали во время контрольной закупки с наркотическими веществами. Девушку обвинили в попытке торговли наркотиками и отправили в психиатрический диспансер для прохождения экспертизы.

Недавно сам Малафеев попал в больницу, у него диагностировали COVID-19. Пару дней назад он обрадовал своих поклонников, сообщив в соцсети, что поборол болезнь и вернулся домой.

Однако дома пришлось решать семейные проблемы.

«Не успел из больницы вернуться домой, как пришлось направить на лечение в реабилитационный центр Ксюшу. Продолжаем бороться с последствиями неприятной весенней истории», — сообщил Малафеев подписчикам в Instagram.

Как уточнил бывший голкипер, судебный процесс в отношении его дочери «еще не закончен».

«К сожалению, своими силами у нас не получается помочь ей победить зависимость, поэтому с ней будут работать специалисты», — добавил он, подчеркнув, что верит в позитивный финал.

Ксения — дочь Малафеева от первого брака с продюсером Мариной Малафеевой. У бывшего футболиста в этом браке также родился сын Максим. Первая жена профессионального спортсмена погибла в автомобильной аварии в марте 2011 года в Петербурге.

Последние восемь лет он женат на Екатерине. Новая избранница не только родила Малафееву еще одного наследника, но и приняла его старших детей как родных.