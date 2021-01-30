Франция закрывает границы для прибывающих из-за пределов Евросоюза

Париж, 29 января. Власти Франции ввели запрет на въезды и выезды через свои границы за пределы Евросоюза. Соответствующие ограничения начинают действовать с полуночи воскресенья.

Такое решение связано с угрозой распространения коронавируса. Новые ограничения не позволяют гражданам покидать пределы ЕС или приезжать оттуда во Францию, уточнил премьер-министр страны Жан Кастекс.

Любые выезды из Франции в страны ЕС разрешаются исключительно с отрицательным результатом теста на COVID-19. Это правило не распространяется на работников, которые проживают на приграничных территориях.

Франция временно прекратила работу над созданием вакцины от коронавируса. В Институте Пастера объяснили такое решение низкой эффективностью препарата.