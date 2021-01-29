Подруга Юлии Началовой показала «страшные кадры» с похорон певицы

Москва, 29 января. Бывший пиар-директор певицы Юлии Началовой и ее подруга Анна Исаева показала архивные кадры с похорон артистки, вошедшие в художественный фильм о ней.

В эфире Первого канала вышли несколько серий драмы о Началовой, скончавшейся в марте 2019 года от сепсиса. Исаева на своей странице в Instagram поблагодарила всех, кто был причастен к созданию картины. По ее словам, они получили огромное количество положительных отзывов, поскольку «фильм получился честным, правдивым, поучительным».

Исаева проиллюстрировала пост кадрами, которые были сделаны во время похорон Юлии Началовой и вошли в картину.

«Я приложила в этот пост страшные кадры. Но они составляют часть этой судьбы. Судьбы человека, к смерти которого никто не остался равнодушным. Извините, за непривычный всем вам не позитив. Но не сказать ни слова на эту тему я не могла», — написала она.

Бывший пресс-секретарь Началовой добавила, что фильм о певице стал частью и ее судьбы.

Ранее были опубликованы последние голосовые сообщения Началовой своему администратору Владимиру Белову. Она сообщала ему из больницы, что ее повезут на еще одну операцию, «гастроскопию язвы». Певица предупреждает, что потеряла много крови.

Кроме того, в эфире Первого канала были обнародованы другие голосовые сообщения, которые певица отправляла Анне Исаевой. Позднее экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Бородина раскритиковала фильм о Началовой и назвала «днищем» обнародование ее голосовых сообщений.