Российский лыжник Большунов выиграл индивидуальную гонку в Фалуне

Фалун, 29 января. Россиянин Александр Большунов завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира. Это первая лыжная гонка для спортсмена после скандала с дисквалификацией.

Большунов пришел к финишу первым, опередив норвежца Симена Крюгера на 1,8 секунды. Россиянин преодолел дистанцию в 15 км за 32 минуты и 33,3 секунды. Третье место занял еще один представитель Норвегии — Шур Рете. Его отставание от Большунова составило 23,9 секунды, пишет RT.

Триумф Александра Большунова не остался незамеченным за пределами России. Финский журналист недавно восхитился успехами лыжника, заявив, что Большунов является феноменальным атлетом.