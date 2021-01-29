Средиземноморская диета может стать спасением для людей с диабетом

Москва, 29 января. Особое питание может избавить больных диабетом второго типа от приема сахароснижающих препаратов. Об этом заявила эндокринолог Сара Брюйер.

Ученые провели исследование, задействовав 215 добровольцев, у которых недавно был диагностирован диабет, и они имели избыточный вес. Одной половине участников испытания было рекомендовано придерживаться средиземноморской диеты, а другой — питания с низким содержанием жиров и калорий.

Большинству из второй группы (70%) через четыре года потребовался прием сахароснижающих препаратов. Среди второй половины такая мера потребовалась лишь 44% добровольцев.

Ученые из Техасского университета A&M в США заявили о положительном влиянии низкоуглеводной диеты на диабет второго типа. Исключение из рациона картофеля и макарон может дать шанс на ремиссию.